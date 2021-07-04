63-летняя мама Дана Балана в пышном розовом платье восхитила видом: "Как принцесса"

63-летняя мама Дана Балана в пышном розовом платье восхитила видом: "Как принцесса"

Пользователи оценили молодой вид певицы.

Известная молдавская певица и мама артиста Дана Балана Людмила раз ошарашила поклонников молодым видом.

В своем Instagram 63-летняя телеведущая запостила эффектное фото, на котором позировала в пышном розовом платье и с распущенными волосами. Знаменитость появилась на фоне живописного пейзажа — озера и гор.

instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila

"Ничто не стоит больше, чем сегодня". Хорошего всем воскресенья ", — пожелала артистка.

Ошеломленные подписчики Людмилы взорвались комментариями. Фаны не сдержали своего восхищения от вида знаменитости и сравнили ее с принцессой.

Ой, какая нежность! Наша любимая принцесса

Вау! Роскошная

Как принцесса! Волшебная

Роскошная женщина

Напомним, ранее мама Балана в коротком платье посветила ножками. Людмила Балан ошеломила видом.

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