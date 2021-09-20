63-летняя Шэрон Стоун показалась в купальнике и ошеломила фигурой: "Секси"

63-летняя Шэрон Стоун показалась в купальнике и ошеломила фигурой: "Секси"

Актриса дерзко позировала на камеру.

Звезда Голливуда Шэрон Стоун ошарашила пользователей пляжными фото.

На странице в Instagram актриса фильма "Основной инстинкт" разместила кадр, на котором дерзко позировала, лежа на большом камне. 63-летняя знаменитость похвасталась стройной фигурой в черном сплошном купальнике.

Шэрон Стоун в купальнике / instagram.com/sharonstone

"Тело, ум и дух", — написала Шэрон.

Также звезда показала эффектный снимок, на котором появилась на фоне скал и океана. Стоун ошеломила длинными красивыми ножками.

Шэрон Стоун в купальнике / instagram.com/sharonstone

Поклонники были в восторге от фотографий звезды, отметив, что она невероятно выглядит.

Безумно. Секси. Круто

Роскошные ножки

Идеальная

Элегантная леди

Красивая женщина

Напомним, на днях украинская модель с 15 размером груди Мила Кузнецова в купальнике едва прикрыла огромную грудь. Звезда Сети представила себя спасительницей Малибу.

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