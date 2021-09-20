63-летняя Шэрон Стоун показалась в купальнике и ошеломила фигурой: "Секси"

Актриса дерзко позировала на камеру.
Звезда Голливуда Шэрон Стоун ошарашила пользователей пляжными фото.
На странице в Instagram актриса фильма "Основной инстинкт" разместила кадр, на котором дерзко позировала, лежа на большом камне. 63-летняя знаменитость похвасталась стройной фигурой в черном сплошном купальнике.
"Тело, ум и дух", — написала Шэрон.
Также звезда показала эффектный снимок, на котором появилась на фоне скал и океана. Стоун ошеломила длинными красивыми ножками.
Поклонники были в восторге от фотографий звезды, отметив, что она невероятно выглядит.
- Безумно. Секси. Круто
- Роскошные ножки
- Идеальная
- Элегантная леди
- Красивая женщина
Напомним, на днях украинская модель с 15 размером груди Мила Кузнецова в купальнике едва прикрыла огромную грудь. Звезда Сети представила себя спасительницей Малибу.