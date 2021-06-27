63-летняя Шэрон Стоун в бикини захватила подтянутым телом

Актриса поделилась снимком с отдыха.

Известная американская актриса Шэрон Стоун порадовала поклонников солнечным снимком с отдыха.

На своей странице в Instagram 63-летняя звезда опубликовала фото, на котором продемонстрировала свои формы.

На снимке знаменитость позировала в желтом купальнике во дворе дома, демонстрируя свою подтянутую форму.

instagram.com/sharonstone

"Счастливое лето", — подписала снимок звезда.

Поклонники были в восторге от снимке звезды, отметив, что она маеж невероятный вид.

Ты заслуживаешь всех "Оскаров", которые когда-либо существовали!

Имеешь вид королевы!

Богиня!

Напомним, не так давно Шэрон Стоун рассказала, как пережила клиническую смерть. Актриса призналась, что почувствовала все те вещи, о которых говорят, когда описывают это состояние с разных точек зрения.

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