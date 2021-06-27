63-летняя Шэрон Стоун в бикини захватила подтянутым телом

Актриса поделилась снимком с отдыха.
Известная американская актриса Шэрон Стоун порадовала поклонников солнечным снимком с отдыха.
На своей странице в Instagram 63-летняя звезда опубликовала фото, на котором продемонстрировала свои формы.
На снимке знаменитость позировала в желтом купальнике во дворе дома, демонстрируя свою подтянутую форму.
"Счастливое лето", — подписала снимок звезда.
Поклонники были в восторге от снимке звезды, отметив, что она маеж невероятный вид.
- Ты заслуживаешь всех "Оскаров", которые когда-либо существовали!
- Имеешь вид королевы!
- Богиня!
Напомним, не так давно Шэрон Стоун рассказала, как пережила клиническую смерть. Актриса призналась, что почувствовала все те вещи, о которых говорят, когда описывают это состояние с разных точек зрения.