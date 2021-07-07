63-летняя Шэрон Стоун закрутила роман с младшим на 38 лет рэпером — СМИ

Парочку застукали вместе на свидании.

Американская актриса Шэрон Стоун, которая недавно в бикини очаровала подтянутым телом, закрутила роман с вдвое младшим рэпером RMR.

Как сообщает издание Page Siх, на днях 63-летнюю звезду фильма "Основной инстинкт" и ее 25-летнего избранника застали во время свидания в Лос-Анджелесе. Парочка посетила не одну вечеринку, где они танцевали вместе и ужинали.

"У нее несомненно веселое лето. Они вместе тусовались с Дрейком, рисовали и пили шампанское. Сейчас они наслаждаются компанией друг друга", — рассказали источники, близкие к паре.

Рэпер RMR

RMR — начинающий рэпер, который прячет свое лицо за лыжной маской и носит золотые решетки на зубах. Как рассказывают источники, артист "очень уважает Шэрон и считает, что она крутая, как черт".

Шэрон Стоун / Associated Press

Напомним, что летом 2018 года Шэрон Стоун готовилась к свадьбе с итальянцем Анджело Боффа, который на 18 лет моложе ее. Однако актриса разорвала помолвку, потому что не была готова к такому серьезному шагу, как замужество. Позже Шэрон закрутила роман с другим итальянцем — журналистом Энцо Курсите. Сколько пара была вместе неизвестно, однако очевидно, что сохранить свои отношения им не удалось.

В конце 2019-го актриса завела страницу на сайте знакомств, чтобы попробовать отыскать там свое счастье.

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