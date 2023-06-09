64-летнего Шона Пенна застали во время страстных поцелуев с младшей на 19 лет украинской актрисой

Пара попала в объективы папарацци во время отпуска в Италии.

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн, похоже, с головой ушел в новый роман с украинской актрисой и ведущей Ольгой Коротяевой.

Так вот, после свидания в Малибу влюбленных увидели во время романтического отпуска в столице Италии Риме. Судя по фото, попавшим в Сеть, между артистами бушуют нешуточные страсти. Так, 65-летний Пенн и 43-летняя Коротяева не прятались от камер, публично целовались, гуляли за ручку. А Ольга даже погладила пятую точку своего бойфренда.

Sean Penn, 62, makes out with new girlfriend Olga Korotyayeva, 43, на Italian vacation https://t.co/hwVXSRR42M pic.twitter.com/VMG3wn1o9i — Page Six (@PageSix) June 8, 2023

Отметим, о романе Шона Пенна с украинской актрисой Ольгой Коротяевой стало известно неделю назад. Парочку застали во время ужина в Малибу. О Коротяевой известно, что она родом из города Черкассы. Окончила Межрегиональную академию управления персоналом в Киеве, а в 2009 году – театральную школу Жана-Лорана Коше.

Ольга Коротяева

В 2011 Коротяева работала телеведущей на канале "Украина". Она также выступает на театральной сцене в Париже в театре Théâtre de Paris.

Ольга Коротяева

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