64-летний Джим Керри рассекретил свою избранницу и прямо со сцены признался ей в любви

Джим Керри / © Associated Press

Реклама

Голливудский актер и комик Джим Керри рассекретил свою новую избранницу.

Произошло это на торжественной церемонии вручения французской кинопремии "Сезар", передает Variety. На мероприятие знаменитость пришел не сам. Компанию на "красной дорожке" ему составили дочь Джейн, внук Джексон, а также возлюбленная, которую актер впервые официально вывел в свет.

Избранницей 64-летнего Джима Керри стала актриса и художница из Лос-Анджелеса Минзи. На торжественной премии артист не стеснялся демонстрировать своих чувств к спутнице, держал ее за руки и обнимал. Более того, актер, когда забирал на сцене награду, в речи даже признался ей в любви.

Реклама

Джим Керри, а рядом с ним его избранница в платье с открытыми плечами / © Getty Images

"Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и моему внуку Джексону. Я люблю вас сейчас и навсегда. Спасибо моей замечательной спутнице, Мини. Я люблю тебя, Мина. И наконец, спасибо самому смешному человеку, которого я когда-либо знал: моему отцу - Перси Джозефу Керри, который научил меня ценить любовь, щедрость и смех", - высказался актер.

Отметим, сколько именно Джим Керри и Минзи находятся в отношениях - точно неизвестно. Но впервые их застали вместе в феврале 2022 года во время вечерней прогулки в Лос-Анджелесе.

Напомним, недавно лидер украинской группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассекретил новый роман. Также артист намекнул на причину разрыва с журналисткой Яниной Соколовой.