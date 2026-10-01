64-летний Джим Керри тайно женился на известной актрисе: какой была их свадьба и когда это произошло

Джим Керри / © Associated Press

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Голливудский актер и комик Джим Керри тайно женился.

Артист не из тех, кто активно делится подробностями личной жизни. Однако оказалось, что ему однозначно есть, что рассказать. 64-летний Джим Керри тайно женился, о чем сообщает издание People со ссылкой на представителей знаменитости.

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Женой звезды Голливуда стала известная актриса и художница Мин А. Сообщается, что пара заключила брак через семь месяцев после их дебюта на «красной дорожке», что произошло в феврале этого года. Соответственно, тайная церемония прошла в сентябре. Влюбленные уже и сыграли свадьбу, но подробности празднования не разглашаются.

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Джим Керри, а справа от него его жена (в платье с открытыми плечами) / © Getty Images

Сколько именно Джим Керри и Мин А находятся в отношениях — неизвестно. Впервые об их романе заговорили в феврале 2022 года. Тогда парочку застали за романтической прогулкой в Лос-Анджелесе. Джим Керри представил свою избранницу публике только в феврале 2026 года. Случилось это на церемонии вручения французской кинопремии «Сезар». Тогда влюбленные не стеснялись демонстрировать свои чувства друг к другу, а актер вообще прямо со сцены признался избраннице в любви.

Отметим, что для Джима Керри этот брак стал третьим. С 1987-го по 1995 год он был женат на актрисе Мелиссе Вомер, которая родила ему дочь Джейн. Второй женой звезды Голливуда стала Лорен Холли. Пара прожила в браке только год — с 1996-го по 1997 год.

Напомним, в этом году вокруг Джима Керри разгорелась теория заговора, что его якобы подменили клоном. Коспирологи об этом заговорили после его появления на премии «Сезар», где им показалось, что актер ведет себя не так, как обычно. На фоне этого редакция сайта ТСН.ua решила собрать безумные теории заговоров о подмене звезд.

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