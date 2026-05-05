64-летний Джордж Клуни прекращает кинокарьеру: актер назвал причины своего решения

Актер Джордж Клуни объявил о постепенном отхождении от активной карьеры в Голливуде, выбирая вместо съемок и режиссуры направление благотворительности и общественных инициатив.

64-летний актер впервые публично обозначил свои планы сократить участие в киноиндустрии. Он сделал заявление во время Chaplin Award Gala в Нью-Йорке. Клуни признался, что больше не чувствует необходимости доказывать что-то профессионально. Его фокус смещается с карьерных амбиций на личные смыслы. В то же время он не исключает единичных возвращений в кино. Такой поворот стал неожиданным даже для части индустрии, сообщает Page Six.

«Я буду заниматься вещами, которые приносят мне больше удовольствия, потому что я больше не гонюсь за карьерой», — поделился актер.

Во время церемонии Клуни также говорил о собственном отношении к признанию. Он отметил, что публичные похвалы вызывают у него скорее смущение, чем эйфорию. Актер вспомнил свой долгий путь к успеху, который начинался со второстепенных ролей и телевизионных проектов. Лишь сериал «Скорая помощь» в свое время стал для него прорывом. Теперь же он все больше переосмысливает, что для него действительно имеет значение.

«Знаете, если появится хорошая роль — я ее возьму!» — добавил он.

Несмотря на заявления о смене приоритетов, Клуни не планирует полностью исчезать с экранов. Он отмечает, что кино остается частью его жизни, но уже не главной целью. Основное внимание актер будет уделять «Clooney Foundation for Justice», которую он создал вместе с женой Амаль в 2016 году. Также в его планах — поддержка образовательных инициатив для молодежи в сфере кино и телевидения в Лос-Анджелесе.

