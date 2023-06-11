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64-летний Шон Пенн появился с возлюбленной- актрисой из Украины на мероприятии в Грузии

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1391
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64-летний Шон Пенн появился с возлюбленной- актрисой из Украины на мероприятии в Грузии

Шон Пенн / Фото: Associated Press

Пара перевела свои отношения в статус официальных.

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн, похоже, серьезно настроен в своих намерениях по отношению к украинской актрисе и ведущей Ольге Коротяевой.

После романтического отпуска в Италии, Пенн со своей избранницей, которая младше его на 19 лет, отправились в Грузию. Там звезду пригласили поучаствовать в фестивале ZEG Tbilisi. Как гость Пенн был заявлен на мероприятии заранее, впрочем, что он будет со спутницей, стало для собравшихся приятным сюрпризом.

Судя по фото, которыми поделилось издание ТаблоID, Пенн и Коротяева отлично проводили время в Тбилиси. На кадрах они запечатлены во время большого грузинского застолья в одном из заведений Тбилиси. Конечно, влюбленные сидели рядом, но в отличие от страстей, которые они демонстрировали недавно в Риме, вели себя довольно сдержанно.

Шон Пенн и Ольга Коротяева / © tabloid.pravda.com.ua
Шон Пенн и Ольга Коротяева / Фото: tabloid.pravda.com.ua
Шон Пенн и Ольга Коротяева / © tabloid.pravda.com.ua
Шон Пенн и Ольга Коротяева / Фото: tabloid.pravda.com.ua

Отметим, что Шон Пенн – большой друг Украины. Он ездил к нам еще до начала полномасштабного вторжения и снимается в украинском фильме "Война глазами животных". С началом войны Пенн открыто осудил кровавую политику путина и выступил с поддержкой Украины.

Напомним, что в конце мая Шон Пенн был замечен в компании известной украинской актрисы и ведущей Ольги Коротяевой, которая родом из Черкасс. Пара хорошо проводила время в компании друг друга в японском ресторане в Малибу. О Коротяевой известно, что она снималась в таких картинах, как "Взрыв", "Банковый квартал", "Счастье" и другие. Она также работала телеведущей на канале "Украина" и выступала на театральной сцене в Париже.

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Дата публикации
Просмотры
1391
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