64-летний Шон Пенн приехал в Киев с возлюбленной-украинкой и на мероприятии мило держался с ней за руки

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн приехал в Киев, но не сам. Компанию знаменитости составила его возлюбленная, украинская ведущая и актриса Ольга Коротяева.

64-летний режиссер вместе со своей 43-летней избранницей посетил Саммит первых леди и джентельменов, где он был приглашенным гостем. Парочка мило сидела друг возле друга и держалась за руки.

Шон Пенн и Ольга Коротяева в Киеве / Фото: president.gov.ua

К слову, Шон Пенн был одним из спикеров на Саммите первых леди и джентельменов. Он подчеркнул, что Украина должна победить в войне с Россией и стать успешной страной.

"Мы все надеемся, что Украина станет катализатором перемен в истории человечества. Я приезжаю в Украину в эти времена, когда идет война, и я понимаю, как это сложно. Но приезжаю и понимаю, как же здесь пахнет единством. Украина должна выиграть и быть успешной", — отметил режиссер.

Шон Пенн на саммите первых леди и джентельменов / Фото: скриншот с видео

Также Шон Пенн выразил свое восхищение смелостью и стойкостью украинцев. Кроме того, он отметил, что западным странам недостаточно лишь упоминать об Украини. Режиссер убежден, что украинцам нужно предоставлять все необходимое, чтобы они выгнали врага со своей земли.

"Такой устойчивости я никогда не видел до этого. Я наблюдаю за теми вызовами, которые предстали перед вами в поиске вашей свободы. Возможно, благодаря опыту предыдущих поколений у вас сформировалась ДНК, которая позволяет вашему народу становиться великим, когда это нужно. Я вижу, что вы становитесь великими, это приводит к переменам. Но для того, чтобы оставаться на правильной стороне истории, нужно не только говорить об Украине, но и давать Украине все то, что ей необходимо для того, чтобы выиграть эту войну", — прокомментировал актер.

Шон Пенн на саммите первых леди и джентельменов / Фото: скриншот с видео

Напомним, слухи о романе Шона Пенна с Ольгой Коротяевой появились еще в конце мая, когда их вместе застали за поцелуями. Затем режиссер подтвердил роман с украинской актрисой, когда начал вместе с ней приходить на публичные мероприятия.

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