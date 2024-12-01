64-летний Шон Пенн закрутил роман с младшей на 34 года известной актрисой и впервые показал ее публике

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн прекратил скрывать роман с младшей на 34 года известной актрисой из Молдовы Валерией Ников.

Они вместе дебютировали как пара на светском закате. В частности, влюбленные посетили Международный кинофестиваль в Марракеше. На событие 64-летний Шон Пенн надел официальный костюм с рубашкой и галстуком, а вот его молодая избранница – длинное черное платье свободного кроя. Волосы Валерия собрала в пучок.

К слову, это первый официальный выход Пенна и Ников на светское событие как пара. Влюбленные перестали скрывать отношения и подтвердили их роман. На красной дорожке парочка не стеснялась демонстрировать чувства и охотно позировала, обнявшись перед объективами фотокамер.

Шон Пенн и Валерия Ников / Фото: Getty Images

Отметим, впервые о романе Шона Пенна с младшей на 34 года Ников заговорили в сентябре этого года. Тогда парочку застали во время прогулки по улицам Мадрида. Влюбленные держались за руки и страстно целовались. Однако официально Пенн и Ников не спешили подтверждать роман, а сделали это только сейчас.

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