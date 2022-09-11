64-летняя Мадонна без фотошопа шокировала внешним видом

В Сети обнародовали фото, на которых поп-дива Мадонна изображена без фотошопа.

Певица Мадонна недавно посетила Нью-йоркскую неделю моды, где удивила поклонников своим внешним видом.

В частности, артистку сфотографировали и снимки без фотошопа выложили в Сеть. На фото артистка совсем не похожа на себя. Ее волосы были заплетены в косички. Для мероприятия певица выбрала черный корсет, юбку в клеточку, колготки в сеточку. Свой образ знаменитость дополнила украшениями. К слову, Мадонна сделала макияж и осветила брови.

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Образ Мадонны удивил ее поклонников. Более того, фото, которое она впоследствии обнародовала в Instagram, совсем отличалось от того, которое опубликовали пользователи.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Отметим, что недавно Мадонна тоже несколько смутила поклонников своей затеей. На странице в Instagram 64-летняя певица опубликовала странное видео, где продемонстрировала бриллиантовые зубы.

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