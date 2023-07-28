64-летняя Мадонна после потери сознания и госпитализации в откровенном корсете станцевала на камеру

Американская певица Мадонна даже после потери сознания и экстренной госпитализации не собирается уходить на заслуженный отдых.

Как только артистке стало легче, она сразу вышла с фанами на связь. И сделала это 64-летняя Мэдж в присущей ей эпатажной форме. На странице в Instagram звезда разместила видео, где появилась в черных брюках и откровенном корсете с кожаной вставкой.

В таком виде артистка показала обольстительные па. Также исполнительница сообщила, что в этом году празднует 40-летие со дня выхода своего первого альбома Madonna:

"Имея возможность двигать телом и хоть немного танцевать, я чувствую себя самой счастливой звездой в мире! Спасибо всем моим поклонникам и друзьям! Вы, пожалуй, тоже мои счастливые звезды! И поздравляю с 40-летием моего первого альбома", – написала Мадонна.

64-летняя Мадонна в полупрозрачном корсете станцевала на камеру

Напомним, что 30 июня, прямо перед тем, как Мадонна собиралась в мировой тур, ее нашли без сознания и экстренно госпитализировали в больницу. Придя в себя, артистка не стала тянуть и на всякий случай составила завещание.

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