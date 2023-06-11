64-летняя Мадонна повыгиналась на камеру в дерзком образе с корсетом

Поп-дива Мадонна в свои 64 года умеет удивлять публику своими экстравагантными образами и дерзким поведением.

Так, певица напомнила о себе в Instagram откровенным и провокационным видео. Мадонна взбудоражила воображение поклонников в черном корсете и колготках в сеточку, которым часто отдает предпочтение в своих образах. Еще больше эпатажности образу прибавили украшения в виде массивного золотого креста.

В таком смелом образе Мадонна выгнулась на камеру, сидя на стуле. Знаменитость не стеснялась показать свои пышные формы и подчеркнуть сексуальность откровенными жестами между ног. Видео Мадонна сопроводила своим дуэтным треком с Сэмом Смитом.

"Мы делаем то, чего мы хотим", – написала Мадонна.

Таким образом певица поздравила всю ЛГБТ-сообщество с началом Месяцагордости, который традиционно отмечается в июне и символизирует толерантное отношение к представителям разных сексуальных меньшинств.

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