64-летняя Мадонна со странной маской и бриллиантовыми зубами нарвалась на критику: "Это уже реально пугает"

Поп-дива Мадонна снова ошеломила Сеть странным видео. На своей странице в Instagram 64-летняя певица продемонстрировала бриллиантовые зубы.

На видео Мадонна позировала с Insta-фильтром, который дорисовал на лице звезды бороду и причудливые рисунки. На фоне исполнительница добавила песню доминиканской рэп-исполнительницы Tokischa, а саму публикацию певица подписала отрывком строчки из трека.

"Tokischa, что я хочу новую задницу...", — написала Мадонна.

Фаны звезды были удивлены непонятной публикацией исполнительницы. В комментариях певицу ждала волна критики — поклонники считают, что сейчас 64-летняя исполнительница пересекает границу.

Это уже реально пугает! Что случилось с твоим лицом?

Любила Мадонну всегда, но сейчас… это больше не она!

Это уже как-то противно! Для чего она это делает?

Женщина, остановитесь!

Напомним, на днях Мадонна ошеломила еще одной новостью — певица встречается с парнем, который на 41 год младше ее.

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