64-летняя Мадонна составила завещание после того, как неожиданно оказалась в реанимации

Американская певица Мадонна после экстренной госпитализации серьезно задумалась над тем, что будет после ее смерти.

Звезда уже составила завещание, в котором подробно прописала все пункты, касающиеся ее песен и наследия в целых 850 миллионов долларов. Подробностями документа с изданием The Sun поделились инсайдеры.

Да, Мадонна твердо решила, что против того, чтобы после ее смерти, "большие боссы" устраивали гастрольные туры с ее голограммой или другими технологиями.

"За исключением Abba Voyage, использование голограмм для оживления исполнителей было, мягко говоря, сомнительными. Голограммный тур Уитни Хьюстон был раскритикован критиками, и Мадонна отказывается разрешать жадным до денег боссам делать то же с ней. Она потратила всю свою жизнь на то, чтобы решать вопросы и поддерживать культурную значимость — и нет никакого шанса, что она позволит запятнать всю свою тяжелую работу", — рассказал инсайдер.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Кроме того, Мадонна стремится избежать споров и ссор за имущество между шестью детьми. Так что певица приняла решение поровну разделить права на свои песни между потомками.

Не забыла звезда и о своем менеджере Гае Осире. По словам инсайдера, он также получит определенную долю от Мадонны в благодарность за длительный совместный труд.

Мадонна с детьми / Фото: instagram.com/madonna

Напомним, что 30 июня стало известно, что Мадонну нашли без сознания в собственном доме и экстренно госпитализировали в больницу. Как сообщил ее менеджер, причиной заболеваемости звезды стала серьезная бактериальная инфекция, из-за которой певица не могла встать с постели и постоянно рвала. В это же время Сети начали распространяться слухи о передозировке наркотиками у артистки.

Через полторы недели после госпитализации Мадонна вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем самочувствии. Также в этот же день фаны заскочили звезду во время прогулки.

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