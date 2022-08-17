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64-летняя Мадонна страстно поцеловалась с двумя женщинами

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64-летняя Мадонна страстно поцеловалась с двумя женщинами

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Американская поп-дива Мадонна вчера, 16 августа, отметила день рождения.

Исполнительнице Мадонне исполнилось 64 года.

Так что по случаю дня рождения знаменитость устроила довольно громкое гулянье, хоть и в кругу близких людей. Впрочем, праздник не прошел без эпатажных проделок Мадонны.

В своем Instagram знаменитость опубликовала довольно интересный ролик. Сначала исполнительница красуется перед камерой в длинном сине-белом платье. Впоследствии Мадонна уже с гостями уезжает куда-то в лимузине, при этом они выпивают игристые напитки.

Но вдруг эпатажная певица решила поочередно страстно поцеловать двух сидевших рядом с ней женщин. Затея артистки попала на видео.

"Поцелуи в день рождения с моими с**ками, сидящими по бокам", — подписала видео исполнительница.

Напомним, Мадонна активно поддерживает украинцев и осуждает действия страны-агрессора России. Артистка восхищается президентом Украины Владимиром Зеленским, а Путина – сравнивает с Гитлером.

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