64-летняя Мадонна в корсете, колготах в сеточку и с плетью в руках пришла на выставку, посвященную ее фотокниге "Секс"

Американская поп-звезда Мадонна без устали доказывает, что эпатаж течет у нее в крови.

На днях знаменитость, которой в августе этого года исполнилось 64 года, еще раз ошеломила публику своим дерзким образом. Исполнительница посетила выставку на ярмарке современного искусства Miami Art Basel. Это мероприятие посвятили 30-летию легендарной фотокниги Мадонны "Секс" и ее переизданию.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

В объективах папарацци скандальная поп-исполнительница предстала в черных туфлях-лодочках, колготах в мелкую сетку, корсете и смокинге. Образ Мадонна дополнила бриллиантовыми грилзами, серьгами-кольцами и прической из косичек, эмитировавшей рога овна. Дерзкости луку артистки добавила плеть в руках.

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Напомним, недавно в США праздновали День Благодарения. По этому случаю Мадонна на редких фото показала всех своих шестерых детей и поделилась фотографиями с празднования. Интересно, что наличие детей рядом не помешало любительнице эпатажа Мадонне нарядиться в экстравагантный наряд. Так, артистка отдала предпочтение черному платью с тугим корсетом и пикантным декольте.

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