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64-летняя Мадонна в кожаном наряде похвасталась формами на фото со странного ракурса

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64-летняя Мадонна в кожаном наряде похвасталась формами на фото со странного ракурса

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Попдива снова заставила своих поклонников смутиться.

Певица Мадонна снова ошеломила фанов фотографиями, на которых похвасталась своими прелестями. Правда, фото артистка сделала из удивительного ракурса.

Две фотографии, которые Мадонна распространила в сторис, были сделаны между ног певицы, а на тертой она соблазнительно выгнулась вперед.

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Пикантности на фото 64-летней исполнительницы добавили облегающий кожный наряд и массивные блестящие украшения на шее.

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Также Мадонна поделилась селфи в том же наряде, но с розовыми очками, которые соответствовали цвету ее волос.

"Если на моем лице есть улыбка, это лишь попытка обмануть публику. Слезы клоуна...когда никого вокруг нет", — добавила неоднозначная подпись Медж.

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Поклонники Мадонны уже почти привыкли к таким ее выходкам. Недавно звезда в откровенном наряде зажгла на вечеринке своего 17-летнего сына.

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