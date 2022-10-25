64-летняя Мадонна в кожаном наряде похвасталась формами на фото со странного ракурса

Попдива снова заставила своих поклонников смутиться.
Певица Мадонна снова ошеломила фанов фотографиями, на которых похвасталась своими прелестями. Правда, фото артистка сделала из удивительного ракурса.
Две фотографии, которые Мадонна распространила в сторис, были сделаны между ног певицы, а на тертой она соблазнительно выгнулась вперед.
Пикантности на фото 64-летней исполнительницы добавили облегающий кожный наряд и массивные блестящие украшения на шее.
Также Мадонна поделилась селфи в том же наряде, но с розовыми очками, которые соответствовали цвету ее волос.
"Если на моем лице есть улыбка, это лишь попытка обмануть публику. Слезы клоуна...когда никого вокруг нет", — добавила неоднозначная подпись Медж.
Поклонники Мадонны уже почти привыкли к таким ее выходкам. Недавно звезда в откровенном наряде зажгла на вечеринке своего 17-летнего сына.
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