64-летняя Мадонна закрутила роман с 29-летним боксером и показала первое совместное фото с ним

Американская поп-звезда Мадонна после разрыва с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом не долго скучала наедине.

Так, говорят, что 65-летняя Медж закрутила новый роман. В этот раз избранником певицы стал 29-летний боксер Джош Поппер. По информации издания DailyMail, Поппер тренирует одного из детей Мадонны в спортзале в Нью-Йорке.

Отметим, что ранее Мадонна делилась общим селфи с молодым бойфрендом в Instagram, впрочем позже удалила фотографию. Постил в своем фотоблоге кадры со звездной девушкой и Поппер.

Новому бойфренду Мадонны 29 лет / Фото: instagram.com/_joshpopper

Новому бойфренду Мадонны 29 лет / Фото: instagram.com/_joshpopper

По словам инсайдеров, приближенных к паре, общение Мадонны и Джоша выходит далеко за рамки деловых.

Новому бойфренду Мадонны 29 лет / Фото: instagram.com/_joshpopper

Напомним, что до Джоша Поппера Мадонна встречалась с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Их роман начался в сентябре прошлого года и закончился в феврале 2023 года. Говорят, что Эндрю нашел себе девушку своего возраста, что очень ударило по самооценке знаменитости. Но, в конце концов, судя по ее новым отношениям, у Мэдж с восприятием себя все хорошо.

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