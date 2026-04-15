64-летняя звезда "Района Мелроуз" Локлир спустя год после сорванной помолвки закрутила новый роман

Хизер Локлир

Американская актриса Хизер Локлир, известная по сериалам «Район Мелроуз» и «Династия», закрутила новый роман в 64 года.

Избранником звезды стал актер и продюсер Лоренцо Ламас, который старше ее на четыре года. По словам представителя Ламаса, их роман длится уже несколько месяцев и стремительно набирает обороты. Инсайдеры изданию Daily Mail признаются, что пара уже сделала серьезный шаг — познакомила своих детей, что может свидетельствовать о серьезности намерений. В то же время сама Локлир пока воздерживается от публичных комментариев относительно нового романа.

Для актрисы эти отношения стали новым этапом после разрыва с бывшим женихом Крисом Хейссером, с которым она была помолвлена пять лет. Их отношения завершились весной прошлого года. В целом, личная жизнь Локлир неоднократно оказывалась в центре внимания. Ранее она уже дважды была замужем: до Криса она в 2011 году рассталась с актером Джеком Вогнером.

Интересно, что Хизер имеет непростое прошлое. Она долгое время боролась с алкогольной и наркотической зависимостью, а также имела проблемы с правосудием. Хизер несколько раз попадала в психбольницу, в частности после неудачной попытки самоубийства. К счастью, госпитализация помогла ей стабилизировать состояние и теперь она продолжает жизнь с чистого листа.

