64-летнюю Мадонну нашли без сознания: звезду экстренно госпитализировали в больницу

С американской поп-певицей Мадонной произошел неприятный инцидент. В настоящее время 64-летняя звезда находится в реанимационном отделении.

Мадонне стало плохо 24 июня. Как рассказал менеджер артистки Гай Осири на своей странице в Instagram, у нее была обнаружена бактериальная инфекция. Исполнительницу нашли без сознания и экстренно госпитализировали в больницу. Сейчас знаменитость находится под наблюдением врачей:

"Ее здоровье улучшается, но она все еще под контролем врачей. Полное выздоровление ожидается. В настоящее время мы вынуждены приостановить все мероприятия, в которых принимает участие Мадонна, в том числе и тур", — добавил Осири.

О госпитализации Мадонны сообщил ее менеджер / Фото: instagram.com/guyoseary

В начале года Мадонна объявила о мировом туре из 35 концертов. Он должен был начаться 15 июля. Это турне исполнительница хотела посвятить 40-летию своего культового хита Holiday.

Напомним, всего несколько недель назад 64-летняя Мадонна демонстрировала гибкость своего тела. На странице в Instagram исполнительница поделилась кадрами, где изображена в эпатажном виде – в корсете и колготах в сеточку и соблазнительно повыгибалась на камеру.

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