65-летнего Шона Пенна застали на романтическом свидании с младшей на 34 года известной актрисой

Шон Пенн и Валерия Ников / © Getty Images

Голливудского актера и режиссера Шона Пенна застали на романтическом свидании с младшей на 34 года известной актрисой из Молдовы Валерией Ников.

Влюбленные уже более двух лет находятся в отношениях. Свой роман они не скрывают, но и не охотно делятся подробностями. Но недавно папарацци удалось застать влюбленных на романтическом свидании в Санта-Монике, штат Калифорния, США. 65-летний Шон Пенн был одет в костюм и белую рубашку. Тем временем избранница звезды Голливуда предпочла черный наряд. Парочка прогуливалась по городу и не стеснялась демонстрировать чувства на публике, ведь мило держалась за руки. Соответствующими фотографиями поделилось издание People.

Отметим, Шону Пенну и Валерии Ников начали приписывать роман в сентябре 2024 года. Пара долго не держала интриги. Уже в ноябре 2024-го они официально подтвердили, что действительно находятся в отношениях. Влюбленные рассекретили роман на Международном кинофестивале в Марракеше, появившись на "красной дорожке" как пара.

С тех пор они особо не делятся подробностями отношений. Последний раз парочку видели вместе на Каннском кинофестивале в мае 2025 года. А вот на "Золотом глобусе-2026", где Шон Пенн был среди номинантов на премию, возлюбленная его не сопровождала.

