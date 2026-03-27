65-летний Антонио Бандерас после выезда из Голливуда кардинально изменил жизнь: что стало причиной

Антонио Бандерас / © Getty Images

Легендарный голливудский актер Антонио Бандерас отказался от роскошной жизни в Голливуде и признался, жалеет ли об этом.

Так, уже почти десятилетие знаменитость проживает в Европе. Причиной радикальных перемен стал перенесенный инфаркт, который заставил его пересмотреть собственные приоритеты. По словам 65-летнего актера, сердечный приступ в 2017 году стал для него настоящим предупреждением, пишет Page Six.

«Мой инфаркт стал серьезным сигналом. Он изменил мой взгляд на жизнь», — поделился Бандерас.

После этого актер лишился жизни на две страны (США и Великобритания), продал частный самолет, бросил курить и вернулся в родную Малагу в Испании. Там актер инвестировал в собственный театр, который сейчас стал главным делом его жизни. Бандерас признается, что именно на родной земле почувствовал себя по-настоящему на своем месте.

«Столкнувшись со смертью, я оглянулся и понял, что на самом деле я театральный актер», — пояснил он.

Сегодня звезда живет спокойной жизнью вместе со своей партнершей Николь Кимпел, занимается творчеством и бизнесом в родном городе и добавляет, что «еще никогда не был таким счастливым».

