- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 1 мин
65-летний Антонио Бандерас после выезда из Голливуда кардинально изменил жизнь: что стало причиной
Звезда изменил образ жизни из-за состояния своего организма.
Легендарный голливудский актер Антонио Бандерас отказался от роскошной жизни в Голливуде и признался, жалеет ли об этом.
Так, уже почти десятилетие знаменитость проживает в Европе. Причиной радикальных перемен стал перенесенный инфаркт, который заставил его пересмотреть собственные приоритеты. По словам 65-летнего актера, сердечный приступ в 2017 году стал для него настоящим предупреждением, пишет Page Six.
«Мой инфаркт стал серьезным сигналом. Он изменил мой взгляд на жизнь», — поделился Бандерас.
После этого актер лишился жизни на две страны (США и Великобритания), продал частный самолет, бросил курить и вернулся в родную Малагу в Испании. Там актер инвестировал в собственный театр, который сейчас стал главным делом его жизни. Бандерас признается, что именно на родной земле почувствовал себя по-настоящему на своем месте.
«Столкнувшись со смертью, я оглянулся и понял, что на самом деле я театральный актер», — пояснил он.
Сегодня звезда живет спокойной жизнью вместе со своей партнершей Николь Кимпел, занимается творчеством и бизнесом в родном городе и добавляет, что «еще никогда не был таким счастливым».
Напомним, недавно реперка alyona alyona обеспокоила возвращением серьезного диагноза и как лечение повлияло на ее внешность.