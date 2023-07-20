65-летний Дольф Лундгрен женился на младшей на 38 лет фитнес-тренерше

Американский актер, звезда боевиков 80-90-х Дольф Лундгрен распрощался со статусом холостяка.

Так, 65-летняя звезда женился на своей девушке, норвежской фитнес-инструкторше Эмме Крокдал. Возлюбленная младше своего знаменитого мужа на 38 лет.

Как передает издание People, 65-летний Лундгрен и 27-летняя Крокдал устроили романтическую церемонию на собственной вилле в Греции, на острове Миконос.

"Мы решили отпраздновать нашу любовь, поженившись на нашей вилле на Миконосе с семьей и несколькими близкими друзьями. Через Covid и долгий путь сложных медицинских процедур нам много раз приходилось отодвигать наши планы на брак", — прокомментировал Лундгрен, пишет People.

Дольф Лундгрен с женой / Фото: Getty Images

Дольф Лундгрен с женой на Миконосе / Фото: instagram.com/dolphlundgren

Отметим, что Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал вместе три года. Актер сделал предложение своей избраннице в 2020 году. В течение длительного времени звезда боролась с онкологией. В 2015 году у Лундгрена диагностировали рак почки. Как рассказывал артист, тогда ему провели удачную операцию и удалили почку. Впрочем, в 2020 году произошла ремиссия, врачи обнаружили у актера шесть опухолей в почках и печени. Тогда Лундгрен вынужден был проходить химиотерапию. В течение этого непросто для Лундгрена времени рядом была его любимая Эмма Крокдал, активно поддерживавшая его.

Дольф Лундгрен с женой / Фото: instagram.com/dolphlundgren

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