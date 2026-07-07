65-летний Джордж Клуни получил почетного "Золотого льва" и рассмешил заявлением о своем возрасте

Джордж Клуни / © Associated Press

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Голливудский актер Джордж Клуни станет лауреатом престижной награды «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за жизненные достижения, а его реакция на эту новость уже покорила поклонников.

65-летний актер будет удостоен почетной награды в рамках 83-го Венецианского кинофестиваля, который состоится в сентябре в Италии. Для самого Клуни это событие имеет особое значение, ведь именно Венецию он давно называет одним из самых важных мест в своей карьере. После объявления решения фестиваля артист обратился к организаторам с благодарностью. При этом он не изменил своему чувству юмора и даже нашел повод пошутить над самим собой.

«У меня было так много незабываемых моментов в Венеции. Этот фестиваль, без сомнения, мой самый любимый, и получить „Золотого льва“ — это огромная честь. Кроме того, это, наверное, означает, что я уже старый. Но я все равно его заберу», — пошутил он, сообщает The News.

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Джордж Клуни / © instagram.com/gq

Организаторы фестиваля объяснили, что награждают Клуни за многолетний вклад в мировое кино. За более чем четыре десятилетия он проявил себя не только как актер, но и как режиссер, продюсер и сценарист. В заявлении также подчеркнули, что Клуни удалось совместить классический голливудский шарм с современным подходом к кинематографу.

«В каждом из этих фильмов он тонко подстраивал свой актерский регистр, оставаясь верным себе: ироничным и меланхоличным, обаятельным и вдумчивым, блестящим и способным на неожиданную глубину», — отметили представители фестиваля.

Джордж Клуни / © AFP

На Венецианской биеннале также обратили внимание на исключительную универсальность Клуни. За годы карьеры он одинаково убедительно проявил себя в военных драмах, триллерах, комедиях, научной фантастике и драматических фильмах. Среди его самых известных работ — «Три короля», «Сириана», «Майкл Клейтон», франшиза «Одиннадцать друзей Оушена», «Гравитация», «Потомки» и «Выше неба».

Напомним, недавно Джордж Клуни назвал имя идеального нового Джеймса Бонда.

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