Савва Либкин и Анастасия Даугуле

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Украинский ресторатор Савва Либкин и телеведущая Анастасия Даугуле стали супругами.

Свадебные фото опубликовала фотограф с ником stefany.amam в Instagram. К тому же на странице самого ресторатора также можно заметить его обручальное кольцо на руке.

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Судя по фотографиям, торжество состоялось в теплое время года. Молодожены попозировали на пляже и в одном из одесских ресторанов Либкина, а для особого дня подготовили несколько образов. Сама пара пока не делилась подробностями свадьбы. Однако на фотографиях они не скрывали радости нового статуса.

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«Свадьба Савелия и Анастасии», — лаконично подписала фотограф.

Савва Либкин и Анастасия Даугуле

Савва Либкин и Анастасия Даугуле

Савва Либкин и Анастасия Даугуле

Савва Либкин и Анастасия Даугуле

История Либкина и Даугуле началась задолго до этих кадров. Они встречались в 2014-2017 годах, а их отношения сопровождали регулярные поездки между Киевом и Одессой. Поговаривали, пара время от времени виделась, путешествовала вместе, однако сообща не жила. Впоследствии их пути разошлись, но общение удалось сберечь. В декабре 2025 года Даугуле рассказывала, что они возобновили контакт и пытаются выстроить новые отношения.

Савва Либкин и Анастасия Даугуле

Савва Либкин и Анастасия Даугуле

Савва Либкин и Анастасия Даугуле

К слову, личная жизнь ресторатора была насыщенной. До вероятной свадьбы с телеведущей у Либкина было три официальных брака. Первой его женой стала Римма Сокол: они поженились в 1985 году, вместе развивали ресторанный бизнес и воспитали дочь Юлию, родившуюся в 1987-м. После развода бывшие супруги сохранили хорошие отношения.

Впоследствии в жизни Либкина появилась Елена, с которой он не регистрировал брак. В 2000 году у них родилась дочь Николь. Еще одной официальной супругой ресторатора стала Лилия. Их брак длился около пяти лет, а в семье родились две дочери — София в 2008 году и Мия 2012-м.

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Третий официальный брак Либкин заключил с журналистом и продюсером Мариной Маричевой. Пара поженилась в апреле 2021 года в одесском ресторане Саввы, а о расставании ресторатор сообщил в декабре 2023-го. По его словам, решение было общим, а разошлись они без взаимных оскорблений.

Савва Либкин с Мариной Маричевой и дочерьми / © insider.ua

Итак, у Саввы Либкина четверо дочерей — Юлия, Николь, София и Мия. Если информация об официальном браке с Даугуле подтвердится, это станет для ресторатора четвертой женитьбой. Пока новые фотографии дают повод говорить о свадебном событии, но подробности оформления нового статуса пара пока не комментировала.

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