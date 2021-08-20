65-летняя Лариса Долина в красном бикини игриво потанцевала на пляже

Артистка невероятно похудела.

Российская певица Лариса Долина, которая на днях продемонстрировала фигуру в бикини после экстремального похудения, никак не нарадуется новым формам.

Так, на странице в Instagram 65-летняя исполнительница снова похвасталась результатами диеты. Артистка запостила короткое видео, на котором изображена в ярко-красном бикини. Долина разместилась на лежаке на пляже и подтанцовывала музыке в наушниках.

"Добрались до Сочинского моря ... Боже, какой кайф под музыку Джин Ванелли лежать под ласковым солнцем, потягивать розовое вино и слушать шум волн", — подписала видео исполнительница.

Отметим, что за прошлый год Долиной удалось сбросить более 20 килограмм. Дочь артистки рассказала, что все это благодаря "образу жизни и питанию!". Мол, Долина не сидела на диетах и не принимала никаких таблеток. А не так давно Лариса Долина рассекретила свои параметры после похудения.

Напомним, что в 2018 году Лариса Долина оказалась в "черном списке" Министерства культуры Украины. В перечень певица попала из-за выступления на Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму.

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