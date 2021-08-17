65-летняя Лариса Долина впервые показала фигуру в бикини после экстремального похудения

Певица продемонстрировала, как выглядит без фильтров.

Российская певица Лариса Долина, которая похудела более чем на 20 килограммов, впервые показала фигуру в бикини.

65-летняя артистка сиганула на отдых к морю в Сочи и решила продемонстрировать фанатам себя новую. Так, в фотоблоге исполнительница разместила видео, на котором идет купаться в воду. Знаменитость засветила формы в красном купальнике с разных ракурсов.

"Вот оно счастье! Вода сказочно теплая, ласкает, солнце не печет, все, как я люблю! Представьте, я до сих пор не понимаю, что уже отдых... Но факт — видео! Ура!!! Да здравствует лето и август!!! Да здравствует любимое Черное море!!!" — написала Долина.

В комментариях пользователи оценили фигуру певицы. Также фаны похвалили кумира за то, что показала себя без фотошопа.

Красавица Малибу

Девочка

Классная фигура

Какая стройная

Заметим, что в 2018 году Лариса Долина оказалась в "черном списке" Министерства культуры Украины. В перечень певица попала из-за выступления на Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму.

Напомним, не так давно Лариса Долина рассекретила свои параметры после похудения. Певица поделилась, как ей удалось похудеть более чем на 20 кило.

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