65-летняя Мадонна провела два дня в коме: "Думала, что не выживу"

Это произошло в конце июня, когда артистка в тяжелом состоянии попала в больницу.

Американская поп-певица Мадонна ошеломила новостью, что два дня провела в коме.

Это произошло летом, когда знаменитость потеряла сознание и в тяжелом состоянии попала в больницу. Мадонна призналась, что тогда прощалась с жизнью. Более того, даже врачи не давали утешительных прогнозов.

"Я думала, что не выживу, и мои врачи тоже", — поделилась артистка, пишет CNN.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Кроме того, исполнительница поблагодарила людей, которые спасли ей жизнь, особенно женщину, которая нашла ее без сознания и отвезла в больницу. Как говорит 65-летняя Мадонна, она этого всего вообще не помнит, ведь пришла в себя лишь в отделении интенсивной терапии.

"Есть одна очень важная женщина, которая привезла меня в больницу. Я даже не помню этого. Я потеряла сознание на полу ванной комнаты, а проснулась в реанимации", — призналась певица.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Отметим, Мадонна в конце июня попала в больницу. Тогда знаменитость потеряла сознание, поэтому ее экстренно госпитализировали. Менеджер звезды сообщал, что причиной этого стала бактериальная инфекция. Однако вокруг госпитализации Мадонны ходило немало сплетен. Одни были уверены, что у знаменитости случился сепсис из-за пластической операции, а другие – что у певицы была передозировка.

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