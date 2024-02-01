65-летняя Мадонна прямо на сцене страстно поцеловалась с молодой певицей

Американская поп-певица Мадонна на своем концерте страстно поцеловалась с молодой исполнительницей Tokischa.

Это произошло во время выступления артистки в Нью-Йорке. Молодая Tokischa была приглашенной звездой и выступила с 65-летней Мадонной на одной сцене. В частности, исполнительницы демонстрировали эффектный номер, а изюминкой их выступления стал страстный поцелуй.

Мадонна и певица Tokischa / Фото: instagram.com/madonna

"Нет ничего на свете лучше, чем играть в Нью-Йорке! Спасибо Tokischa, что присоединились ко мне в последний вечер", — поделилась Мадонна.

Мадонна и певица Tokischa / Фото: instagram.com/madonna

Кстати, Tokischa тоже прокомментировала свое выступление на одной сцене с легендарной артисткой. Юная певица отметила, что для нее это честь спеть в дуэте с Мадонной. Также Tokischa высказалась и об их поцелуе.

Мадонна и певица Tokischa / Фото: instagram.com/madonna

"Всегда честь выходить с ней на сцену, разговаривать с ней, танцевать с ней, но преимущественно целовать", – поделилась эмоциями о выступлении с Мадонной Tokischa.

Напомним, недавно американская певица Селена Гомес хвасталась своими страстными поцелуями, правда, с бойфрендом. Исполнительница показала, как они вместе провели время на кинопремии "Золотой глобус".

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