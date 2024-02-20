65-летняя Мадонна упала со стула прямо во время своего концерта и блестяще вышла из ситуации – видео

Американская поп-певица Мадонна прямо на сцене упала со стула вместе с танцовщиком во время концерта.

Неприятный инцидент произошел в Сиэтле, Вашингтон, во время шоу в рамках гастрольного тура "Celebration". Так, Мадонна исполняла свой хит "Open Your Heart". Впрочем, по замыслу режиссеров она должна была сделать это сидя на стуле. Кроме того, во время исполнения трека стул должен был тянуть один из танцовщиков, который на высоких каблуках потерял равновесие и они оба упали на пол.

Сама 65-летняя Мадонна не растерялась, а продолжила петь, будто ничего не произошло. Так, встать с пола ей помог оператор. А звезда отреагировала на инцидент смехом. В результате она пересела на другой стул и продолжила концертный номер с танцовщиками. Своим мастерством исполнительница вызвала восторг у публики. В Сети поклонники отметили, что "она чертовский профессионал" и "вот почему они ее любят".

Напомним, недавно во время одного из концертов Мадонна поразила еще одним перформансом. Так, знаменитость горячо поцеловалась с молодой исполнительницей.

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