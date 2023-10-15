65-летняя Мадонна в белье и в сопровождении обнаженной танцовщицы вышла на сцену, окутанная флагом Украины

Американская певица Мадонна наконец-то отправилась в свой долгожданный мировой тур The Celebration World Tour, который летом была вынуждена перенести из-за проблем со здоровьем.

И начала свое турне звезда с концерта в Лондоне, состоявшегося 14 октября на O2 Arena. В Лондоне артистка планирует дать еще 5 концертов. И практически на все выступления звезды полный sold out.

65-летняя исполнительница не изменила своему эпатажному образу, который так любят ее многомиллионные поклонники во всем мире. На сцене артистка предстала в экстравагантных и смелых нарядах – платье-ночнушка красного цвета с кружевом, корсетах, колготах в сеточку, боди, блестящем комбинезоне. Конечно, не обошлось без дерзких постановок с балетом, с которым Мадонна танцует на уровне.

Мадонна, The Celebration World Tour 2023 / Фото: Getty Images

Мадонна, The Celebration World Tour 2023 / Фото: Getty Images

Мадонна, The Celebration World Tour 2023 / Фото: Getty Images

Мадонна, The Celebration World Tour 2023 / Фото: Getty Images

Одним из трогательных моментов стал, когда Мадонна, исполняя свой хит "Don't Cry for Me Argentina", надела на себя флаг Украины, чем в очередной раз выразила свою поддержку нашей стране.

Мадонна начала мировой тур с концерта в Лондоне, где поддержала Украину

Как известно, Мадонна поддерживает Украину с первых дней войны. И не только публичными заявлениями против кровавого российского диктатора Путина. Так, вырученные от продажи ее цифрового искусства 600 тысяч долларов распределили между тремя фондами, в том числе тем, который помогает украинским детям.

Напомним, что Мадонна должна была отправиться в The Celebration World Tour 15 июля этого года. Но артистка была вынуждена перенести концерты из-за ухудшения самочувствия. В конце июня звезду экстренно госпитализировали в больницу, ее нашли без сознания дома. Одно время она находилась в реанимационном отделении. Официальной причиной резкого ухудшения здоровья Мадонны ее менеджер называл бактериальную инфекцию. Однако поклонники исполнительницы подозревают, что у нее мог произойти сепсис из-за очередной пластической операции, которую Медж якобы совершила перед началом своего тура.

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