65-летняя Мадонна восхитила дерзкими фото и показала, как выглядит ее лицо вблизи

Звезда готовится к своему юбилейному туру.
Американская певица Мадонна порадовала поклонников новыми фото и хорошими новостями.
На своей странице в Instagram Мэдж написала, что продолжила подготовку к своему юбилейному концертному туру, который пришлось перенести из-за ее проблем со здоровьем.
"Пока загружается... Madonna Celebration Tour", — написала певица.
Знаменитость опубликовала новые фотографии по подготовке к выступлениям. Как всегда, 65-летняя певица ошеломила своих поклонников дерзкими кадрами.
Мадонна показала, как позирует посреди концертной площадки в спортивном образе — широких брюках, черной тоске и рубашке, а также стильных очках. На фото певица показала непристойный жест, очевидно, своим хейтерам.
На других кадрах Мэдж продемонстрировала свои формы в тесном кружевном корсете, едва прикрывшем грудь звезды.
Знаменитость показалась в гримерке и сделала несколько честных фото, на которых показала свое лицо вблизи — под немалым слоем макияжа виднелись морщинки артистки.
Напомним, что Мадонна в начале года объявила о мировом туре из 35 концертов, который должен был начаться 15 июля. Это турне исполнительница хотела посвятить 40-летию своего культового хита Holiday. Однако за две недели до первого концерта звезду экстренно госпитализировали без сознания. По словам менеджера Мадонны, у нее произошла бактериальная инфекция.
Читайте также:
- С Анной Тринчер случился неожиданный курьез прямо во время концерта в Одессе
- Победитель "Голосу країни" похвастался стальными мышцами и показал, как держит себя в форме
- Андрей Джеджула с рупором на митинге возле МВД призвал остановить издевательство над животными
- Тина Кароль на улыбающихся фотографиях намекнула на новую песню