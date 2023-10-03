65-летняя Мадонна восхитила дерзкими фото и показала, как выглядит ее лицо вблизи

Американская певица Мадонна порадовала поклонников новыми фото и хорошими новостями.

На своей странице в Instagram Мэдж написала, что продолжила подготовку к своему юбилейному концертному туру, который пришлось перенести из-за ее проблем со здоровьем.

"Пока загружается... Madonna Celebration Tour", — написала певица.

Знаменитость опубликовала новые фотографии по подготовке к выступлениям. Как всегда, 65-летняя певица ошеломила своих поклонников дерзкими кадрами.

Мадонна показала, как позирует посреди концертной площадки в спортивном образе — широких брюках, черной тоске и рубашке, а также стильных очках. На фото певица показала непристойный жест, очевидно, своим хейтерам.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

На других кадрах Мэдж продемонстрировала свои формы в тесном кружевном корсете, едва прикрывшем грудь звезды.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Знаменитость показалась в гримерке и сделала несколько честных фото, на которых показала свое лицо вблизи — под немалым слоем макияжа виднелись морщинки артистки.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Напомним, что Мадонна в начале года объявила о мировом туре из 35 концертов, который должен был начаться 15 июля. Это турне исполнительница хотела посвятить 40-летию своего культового хита Holiday. Однако за две недели до первого концерта звезду экстренно госпитализировали без сознания. По словам менеджера Мадонны, у нее произошла бактериальная инфекция.

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