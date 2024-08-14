65-летняя Мадонна закрутила роман с бойфрендом, который моложе ее на 37 лет

Артистка вместе с возлюбленным планирует громко отпраздновать день рождения в Италии.

Американская певица Мадонна не перестает удивлять своим выбором молодых партнеров.

Как сообщает The Sun, исполнительница месяц назад закрутила новый роман. Избранником знаменитости стал бойфренд по имени Аким Моррис, который моложе ее на 37 лет.

Сейчас артистка находится с возлюбленным в Италии и дает четко понять, что счастлива в новых отношениях. Кстати, именно с молодым бойфрендом и близкими друзьями звезда собирается 16 августа отпраздновать день рождения в Помпеях.

Мадонна с новым бойфрендом / Фото: instagram.com/madonna

Кстати, Мадонна встретит 66-летие с размахом. Как сообщает инсайдер, певица уже потратила немало средств на празднование. День рождения Мадонны не обойдется без яхты.

"Мадонна живет полной жизнью и потратила целое состояние на этот день рождения, чтобы отпраздновать его с самыми близкими и дорогими", — сообщает инсайдер.

Напомним, у Мадонны достаточно насыщенная личная жизнь. У звезды было немало бойфрендов, правда, обычно они были значительно моложе ее. Впервые на отношения с Акимом Моррисом звезда намекнула в начале августа, когда опубликовала дерзкие фото топлес с парнем.

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