65-летняя мама Дана Балана в мини-платье посветила стройными ножками

Известная молдавская телеведущая, певица и мама звезды Дана Балана в мини-платье посветила стройными ножками.

Солнечным фото 65-летняя Людмила поделилась в Instagram. На фото исполнительница предстала в игривом мини-платье в цветочный принт и босоножках и продемонстрировала стройные ножки.

Мама Дана Балана / Фото: instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila

Впрочем, посыл поста был совсем другой. На фото мама Балана позировала на фоне огромного дерева, которое растет в итальянском городе Парма. Как отметила Людмила, об этом месте ей рассказали местные молдаване. Артистка позировала на фоне "Дерева украинцев". По словам Людмилы, оно такое же величественное и сильное, как и украинский народ.

"В городе Парма, в Италии, наши молдаване показали мне "Дерево украинцев". Это дерево такое же большое, сильное и красивое, как и украинский народ!" – отметила Людмила.

Напомним, недавно и сам Дан Балан поддержал украинцев, которые защищают свою страну от российских оккупантов. Артист выразил слова поддержки с помощью музыки.

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