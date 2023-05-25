65-летняя Шэрон Стоун в откровенном бикини похвасталась упругими ягодицами и пышным бюстом

Голливудская актриса Шэрон Стоун без устали доказывает, что в 65 лет может дать фору любой молодой девушке.

Артистка имеет безупречную фигуру, которой не пренебрегает по случаю похвастаться. А на днях звезда "Основного инстинкта" устроила себе уик-энд. Шэрон оделась в пляжную одежду и дома сделала фото, где изображена в зеленом бикини.

В Instagram актриса разместила селфи, где смотрит в зеркало и фотографирует себя со спины. Тем самым 65-летняя Шэрон продемонстрировала упругие ягодицы и пышный бюст: "К лету готова", — подписала кадр Стоун.

Шэрон Стоун / Фото: instagram.com/sharonstone

В свою очередь, поклонники были ошеломлены внешним видом кумира, о чем рассказали ей в комментариях: "чтоб я выглядела так в 65", "просто королева", "словно и не изменилась со времен "Основного инстинкта".

Отметим, что не только женщины, но и знаменитые мужчины любят похвастаться своими прелестями. Не так давно смелый солист группы Måneskin Дамиано Давид эпатировал фанатов, снявшись полностью обнаженным с расставленными ногами.

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