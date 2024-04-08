65-летнюю Мадонну фанаты обвинили во лжи и подали на нее в суд

Фанаты популярной американской певицы Мадонны обвинили ее во лжи и подали на нее иск в суд.

Конфликт возник после концерта исполнительницы в Бруклине, который она отыграла еще 13 декабря. Несколько фанатов артистки возмутились, что в билете отмечалось, что начало события в 20:30. Сама же Мадонна начала выступать лишь в 22:30, поэтому шоу затянулось, пишет People.

Истцы в своем заявлении утверждают, что информация о начале концерта артистки "лжива и не соответствует действительности, а также вводит в заблуждение". Тем более что это не впервые, когда Мадонна выходит на сцену значительно позже указанного в билете времени. В частности, такая же ситуация с задержкой произошла 14 и 16 декабря.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

В команде Мадонны уже отреагировали на обвинения. В частности, адвокаты артистки подали заявление на отклонение иска. В команде певицы утверждают, что указанное время в билете – это информация о начале запуска гостей на концертную площадку. Перед выходом на сцену главного артиста должны собраться все посетители, а потом начинается концерт.

"Умный посетитель концерта поймет, что дверь заведения откроется в указанное время или раньше. После этого одно или несколько выступлений на разогреве, пока зрители прибывают и уходят на свои места. Уже после того на сцену выходит главный артист", — говорится в сообщении команды артистки .

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Кроме того, один из истцов после концерта Мадонны делился, что ему очень понравилось шоу. Поэтому адвокаты певицы отметили, что он получил то, за чем шел, и его иск безоснователен.

Напомним, судебные споры сейчас также продолжаются между бывшими влюбленными Анджелиной Джоли и Брэдом Питом. Актер судится с экс-женой и российским миллиардером, которому она продала долю их общего имущества.

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