65-летнюю Мадонну раскритиковали за порно прямо на сцене и подали на нее в суд

На 65-летнюю американскую певицу Мадонну неожиданно подали в суд из-за одного из ее концертов.

Недовольным оказался мужчина по имени Джастин Липелес, который побывал на выступлении исполнительницы в рамках концертного тура Celebration. Как пишет TMZ, житель США не оценил слишком откровенные номера на сцене. Мужчина возмутился, что его не предупредили о том, что будет происходить. Липелес говорит, что был просто шокирован, ведь иногда выступления Мадонны можно было легко отнести к порнографии, мол, присутствующим в зале пришлось смотреть на женщин, которые топлес имитировали половой акт.

Фото с концерта Мадонны / Фото: Associated Press

Это еще не все. Джастин Липелес также пожаловался, что певица вышла на сцену со значительным опозданием. Кроме того, в концертном зале не работали кондиционеры, поэтому там было жарко, между тем якобы Мадонна отреагировала на это словами, что "можно просто раздеться и будет прохладнее".

Джастин Липелес уже подал на артистку иск в суд. Мужчина требует вернуть ему средства за билет, а также выплатить моральную компенсацию, сумма которой не сообщается. Сама же Мадонна пока не давала никаких комментариев по поводу обвинений.

Фото с концерта Мадонны / Фото: Associated Press

Напомним, недавно в семье Мадонны был праздник. Папе артистки исполнилось 93 года. Певица поздравила отца с днем рождения и показала их общие фото.

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