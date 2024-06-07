66-летний Павел Зибров удивил визитом в ТЦК и как данные обновлял: "Пригоден еще"

Украинский певец Павел Зибров рассказал о своем походе в ТЦК и как данные обновлял.

Как признается артист, приглашение на обновление данных в ТЦК в 66-летнем возрасте было удивлением для него. Впрочем, он не стал игнорировать закон и пошел решать вопрос. Интересно, что в этот день у Павла Николаевича проходили съемки клипа с военным оркестром на песню "Хрещатик" в сердце столицы. Так, с улыбкой он рассказал, как с военными посетил ТЦК, где в итоге ему сказали о пригодности к службе.

Павел Зибров

"Меня вызвали в ТЦК, чтобы уточнить данные. Говорят: "Еще подпадаете под тот возраст, когда надо отметиться". Я беру банду с духовыми инструментами, 40 человек военных и мы под "Хрещатик" идем под ТЦК уточнять данные. Подошли – там все разбежались. Говорю: "Старший лейтенант Зибров прибыл". Мне сказали, что я годен. Да и украинские девушки во время гастролей сказали: "Пригоден вы, Павел Николаевич, годен еще", - рассказал певец в программе "Ранок у великому місті".

Напомним, недавно певец Владимир Дантес также ходил в ТЦК и признался, как проходил ВЛК.

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