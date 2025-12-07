66-летний Степан Гига на фоне серьезной болезни довел до мурашек музыкальной исповедью

Степан Гига

Украинский певец Степан Гига после заявления о перенесенной операции сделал поклонникам музыкальный подарок.

Пока о самочувствии артиста не появляется новостей, он решил заполнить вынужденную концертную паузу музыкой. В частности, на цифровых платформах представил песню, которую называет «исповедью» и «молитвой». В строках музыкант щемяще воспевает судьбу и свой путь. Музыка и слова, написанные Степаном Петровичем еще несколько десятков лет назад, пробирают до мурашек.

«Это песня, рожденная из прожитого опыта, радостей и потерь. Она была написана более 20 лет назад, но ее содержание остается актуальным и сегодня. В этих строках — путь человека, который научился ценить каждый момент, каждый день и каждый урок судьбы. Это песня-исповедь, песня-молитва», — говорится в описании песни.

Между тем в комментариях подбодрить Гигу в непростой для него период пришли преданные поклонники. Обеспокоенные здоровьем звезды они пожелали ему поскорее выздороветь и оставили теплые слова о новой композиции.

Это просто что-то невероятное! Смыслы, которые заложены в песне, слова, которые касаются души. Здесь сошлось все — очень мощная песня

Очень хорошо. Здоровья Вам крепкого! Любим и ценим Вас

Всегда рад слушать Ваши песни, господин Степан. Здоровья Вам

Отметим, об операции Степана Гиги стало известно в середине ноября. Команда исполнителя оперативно отменила ближайшие концерты. Тогда в заявлении объяснялось, что такое решение было принято из-за стремительного ухудшения здоровья Народного артиста Украины. Однако его диагноз по сей день неизвестен. Впрочем, в свое время концертный директор нам в комментарии рассказал, что артист «в сознании» и рядом с ним в больнице Львова его семья.

Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая также рассказала о хирургическом вмешательстве и назвала причину госпитализации.