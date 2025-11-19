66-летний Степан Гига перенес срочную операцию: команда певца шокировала заявлением

Степан Гига

Украинский певец Степан Гига перенес экстренную операцию на фоне серьезной болезни.

Народный артист Украины отменил ближайшие свои концерты из-за состояния здоровья. Команда Степана Петровича сообщила, что 66-летний исполнитель прооперирован и сейчас реабилитируется. В публикации на официальной странице в Instagram указано, что состояние Гиги «тяжелое, но стабильное». Он продолжает бороться за жизнь под наблюдением врачей. Диагноз певца пока не раскрывали.

«Вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты мы должны отменить, в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное. Он получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации», — говорится в заявлении.

В то же время команда извинилась за отмененные выступления и выразила надежду на скорейшее выздоровление артиста. После этого будут объявлены новые даты концертов.

«Извиняемся за неудобства и благодарим за ваше понимание и поддержку в этот непростой момент. Желаем Степану Петровичу скорейшего выздоровления», — отмечается в обращении.

