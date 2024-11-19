66-летняя Мадонна мастерски ответила на упреки о расставании с младшим бойфрендом

Американская поп-дива Мадонна отреагировала на слухи о расставании с младшим на 37 лет бойфрендом Акимом Моррисом.

Артистка после таких заявлений опубликовала ряд фото со своей повседневной жизни. В частности, среди снимков можно увидеть, как 66-летняя звезда позирует, сидя на коленях у Морриса. Не сказав ни слова об отношениях с молодым бойфрендом, Мадонна поделилась размышлениями о своей жизни и творчестве. И заинтриговала будущей биографической лентой. В результате фаны исполнительницы предположили, что сейчас пара все же вместе.

Мадонна и Аким Моррис / Фото: instagram.com/madonna

"Поездки заставляют меня мыслить нестандартно. У меня не было нормальной жизни. Я не могу сделать это привычным способом. Время с моими креативными друзьями было именно тем горючим, которое мне было нужно, чтобы продолжать идти. Согласитесь, что нужно быть еще более бесстрашными! Искусство = Выживание. Если вы очень сильно чего-нибудь хотите в жизни – Вселенная сделает все, чтобы помочь вам это получить. А теперь признавайтесь, как лучше освещать свою жизнь: в формате сериала или полнометражного фильма", - написала певица.

Напомним, недавно певица Александра Зарицкая также заинтриговала фанатов неоднозначным признанием. Пользователи заметили на кадрах одну интересную деталь.

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