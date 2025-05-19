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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2520
Время на прочтение
1 мин

66-летняя Мадонна неожиданно стала брюнеткой и ошеломила кардинальным изменением образа

Артистка удивила, почему решилась на такие перемены во внешнем виде.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Мадонна

Мадонна / © instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна ошеломила кардинальными переменами во внешнем виде.

Артистка в Instagram-stories показалась с новым цветом волос. В частности, поклонники уже много лет привыкли видеть исполнительницу блондинкой. Сейчас 66-летняя Мадонна неожиданно стала брюнеткой. Более того, певица показалась с короткими волосами, которые она закрутила в кудри.

Мадонна / © instagram.com/madonna

Мадонна / © instagram.com/madonna

Исполнительница удивила, почему решилась на такие изменения во внешнем виде. Певица говорит, что очень скучает по маме. Она решила перевоплотиться в нее, повторив ее образ.

"Я соскучилась по моей матери, так что превратилась в нее...", - поделилась артистка.

Мадонна / © instagram.com/madonna

Мадонна / © instagram.com/madonna

Как известно, Мадонна осталась без мамы в детстве. Когда женщине было 30 лет, она ушла из жизни из-за рака груди.

Напомним, недавно Мадонна поделилась радостной новостью, что после 25 лет вражды помирилась с британским певцом Элтоном Джоном. Почему между знаменитостями был конфликт – смотрите в нашем материале.

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Дата публикации
Количество просмотров
2520
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