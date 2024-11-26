66-летняя Мадонна восхитила, как с бойфрендом поддержала дочерей-близнецов на футбольном матче

Американская поп-дива Мадонна после опровержения слухов о разрыве с бойфрендом засветилась с ним на футбольном поле.

Как оказалось, приемные дочери исполнительницы Эстер и Стелла Чикконе являются ярыми поклонницами футбола. Так что 12-летние девушки начали посещать занятия по футболу. И на один из матчей пригласили маму. Тем временем Мадонна пришла не сама. Поддержать ее двоих детей также пришел младший на 38 лет бойфренд Аким Моррис.

Мадонна с семьей / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна с семьей / Фото: instagram.com/madonna

В своем фотоблоге исполнительница порадовала фанатов фото с футбольного поля, где Эстер и Стелла играют в футбол и счастливые позируют с мамой. Также Мадонна показала гостиницу, в которой они остановились. Звезда насмешила фото с утюгом и коктейлем в руках, а также поделилась, как стирает детские вещи в ванной. И к тому же наделала снимки с возлюбленным в спальне.

Мадонна с семьей / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна с семьей / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна с семьей / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна с семьей / Фото: instagram.com/madonna

"Мама футболисток! Не давайте мне утюг и напиток одновременно", — с юмором подписала кадры артистка.

Напомним, недавно дети-близнецы актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта были замечены на совместной прогулке в Лос-Анджелесе. Папарацци показали, как выглядят дети звезд сейчас.

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