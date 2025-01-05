66-летняя Мадонна заинтриговала помолвкой с младшим на 38 лет возлюбленным

Американская пиздец Мадонна заинтриговала кардинальными переменами в личной жизни.

На днях исполнительница опубликовала в Instagram довольно интересные снимки. На одном из фото артистка предстала с младшим на 38 лет возлюбленным Акимом Моррисом. Звезда в черном наряде шла рядом с избранником и гордо демонстрировала обручальное кольцо с немалым бриллиантом на безымянном пальце.

Мадонна с бойфрендом Акимом Моррисом / Фото: instagram.com/madonna

Снимок сразу спровоцировал в Сети немало сплетен. Поклонники заподозрили, что таким образом 66-летняя Мадонна сообщила о переменах в личной жизни. Фанаты считают, что звезда обручилась с 28-летним избранником и планирует выходить за него замуж.

Поздравляем с помолвкой!

Мадонна, вы помолвлены?

Прекрасная семья!

Сама же Мадонна слухи, которые разгорелись вокруг ее личной жизни, не комментирует. Артистка ни опровергает сплетни о помолвке, ни подтверждает их.

Мадонна с бойфрендом Акимом Моррисом / Фото: instagram.com/madonna

Отметим, Мадонна познакомилась с Акимом Моррисом еще в 2022 году, однако отношения завязались летом 2024-го. Осенью у пары был довольно сложный период, и они даже расходились, однако через неделю снова продолжили их роман.

Мадонна в браке была дважды. Первым мужем звезды стал режиссер Шон Пенн. Этот брак, который длился четыре года, с 1985 по 1989, сопровождался скандалами. Вторым мужем исполнительницы стал режиссер Гай Ричи, с которым она прожила вместе с 2000 года по 2008-й.

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