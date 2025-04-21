66-летняя звезда "Лисапетного батальона" уколола ботокс и шокировала осложнениями: "Бес попутал"

Наталья Фалион / © instagram.com/nataliafalion

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Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион, которая недавно заявила о своей измене мужу, откровенно рассказала об инъекциях красоты.

Сейчас исполнительнице 66 лет. Наталья говорит, что с годами ей стали больше упрекать за внешность и просить совершенствоваться. На этой волне она решилась и сделала несколько косметологических процедур. В частности, удалила большие родинки на лице и прибегла к инъекциям ботокса. И если первой процедурой Фалион осталась довольна, то вторая значительно ее расстроила.

По словам певицы, после применения ботокса на лице у нее остались нежелательные следы процедуры. В частности, от осложнений пострадала зона бровей и носа — они потеряли свою форму.

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Наталья Фалион после ботокса

"Я вырезала родинки. Я почти никогда не прибегала к косметологическим процедурам. У меня и макияжа никогда не было профессионального и тут прибегла. Думаю, надо же что-то сделать. Сдуру! Честно, будто бес попутал. И немножко уколола ботокса месяца два назад. Потому что все мне говорят: "Наталья, делай что-то с лицом. Ты стареешь, ты же медийная личность, постоянно на экране". И я знала, что у меня не будет как у людей, а будет какое-то осложнение. Мне стало не лучше, а хуже — переносица стала, как из племени Майя. Должны были морщины исчезнуть, но нос расширился. У меня опустилась бровь — не могу теперь макияж нормальный нанести", — шокировала исполнительница в интервью Алине Доротюк.

Однако со временем Фалион смирилась с неудачной процедурой. И потому сейчас воспринимает новый внешний вид с шутками и иронической улыбкой. И добавляет, что больше не задумывается ни о каких изменениях.

"Но я воспринимаю это с улыбкой. Сажусь перед зеркалом и говорю: "Красивое хотела — имеешь. Надо быть натуральной, какого черта ты хотела себя улучшить, что тебе мешало?". Боже упаси, не буду (больше делать ботокс – прим. ред.)", — улыбаясь, отметила артистка.

Напомним, недавно Наталья Фалион рассказала, от какого диагноза скончался ее 36-летний сын.