66-летняя звезда "Лисапетного батальона" заявила, что была любовницей: "Плюнула на осуждение"

Наталья Фалион / © instagram.com/nataliafalion

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Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион, которая недавно рассказывала о потере 36-летнего сына, сделала громкое заявление о своей личной жизни.

Так, первого мужаисполнительницы не стало на 60-м году жизни из-за зависимости от алкоголя и болезни. Однако в последний период жизни избранника Наталья "решилась на очень тяжелый шаг". Она вспоминает, что тогда у нее появился пылкий поклонник, который предложил быть вместе. Однако оказалось, что у него была жена. Но после долгих колебаний, Фалион все же дала шанс чувствам.

"Когда мужа не стало, Бог так сделал, чтобы я не осталась одинокой. У меня появился мужчина, как с неба упал, который пришел ко мне на концерт и, оказалось, уже годы следил за мной. Человек, который меня полюбил и захотел, чтобы мы были вместе. Я пыталась даже оттолкнуть его, потому что для меня это было не мое: он женат и я еще замужем. Мой муж фактически умирал, как у меня появлялся этот человек", — ошеломила певица в интервью Алине Доротюк.

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Наталья Фаллион

Артистка признается, что тогда не могла прийти в себя от счастья, ведь их роман был именно тем, о чем она мечтала с детства. В частности, по словам певицы, мужчина часто радовал ее роскошными подарками, путешествиями, максимально заботился о ней в трудные мгновения, а она тем временем открывала свои новые грани. Таким образом, игнорируя осуждение, возлюбленные прожили вместе три года, пока ухажер не умер.

"Дарил букеты, писал прекрасные письма, организовал индивидуальный пошив обуви. Относился, как к королеве. В машине всегда два бокала, после концерта — отель и прекрасный вечер. Я видела, что он меня искренне любит. И умирает муж, и я себе решила: "Наташа, так что, ты теперь должна умереть? А попробуй, как быть счастливой и любимой, как иметь жизнь, о которой ты мечтала в 16 лет, но еще ее не имела". Мне было тяжело и часами себя упрекала. Но я плюнула на осуждение. Думаю, будет хоть что вспомнить. Наша жизнь началась с совместного путешествия в Риме. Мы были в Париже, Мексике, Китае, Грузии, Тайланде. В результате прожили три года и он скончался", — призналась звезда.

Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко впервые прокомментировала слухи о разводе с Андреем Фединчиком.