67-летний актер Стивен Фрай восхитил фото с младшим избранником: какой была свадьба пары

Известный британский актер и юморист Стивен Фрай показал редкое фото со своим младшим на 30 лет любимым мужем.

В своем фотоблоге знаменитость сообщил, что вместе с Эллиоттом Спенсером празднует 10 лет брака. Поэтому по случаю праздника показал, как они выглядели в день свадьбы. В частности, возлюбленные выбрали для себя костюмы с галстуками, которые дополнили бутоньерками. На изображении также заметны брачные кольца пары, сверкающие на безымянных пальцах.

В публикации Фрай признался, что чувствует себя самым счастливым рядом с возлюбленным: "Десять счастливых лет брака с того дня, как мы решили сыграть свадьбу. Я счастливый человек".

Стивен Фрай с мужем / Фото: instagram.com/stephenfryactually

В свою очередь, поклонники в комментариях поздравили супругов и оставили множество теплых слов. Более того, кроме иностранных фанатов, свои поздравления оставляли и украинцы. Как известно, Стивен Фрай активно поддерживает Украину в войне против РФ и даже агрессивно обращался к россиянам. А в 2023 году приезжал в Киев, чтобы провести Саммит первых леди и джентльменов.

Поздравляем с таким юбилеем!

Десять лет! Как быстро летит время. Поздравляю и люблю вас обоих

Поздравление с Украины! И благодарим за поддержку нашего народа в борьбе за независимость!

Напомним, недавно жена боксера Александра Усика Екатерина показала редкие фото их 10-летнего сына и ошеломила, как быстро он подрос.

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