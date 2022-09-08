67-летний Брюс Уиллис в одних трусах снялся в горячей фотосессии с младшей на 23 года женой

Голливудский актер Брюс Уиллис, несмотря на то, что у него диагностировали афазию, не дает забыть о себе преданным поклонникам.

Так, на днях 67-летний Брюс Уиллис снялся в пикантной фотосессии вместе со своей женой, 44-летней Эммой Хэмминг.

Звездные супруги позировали для издания W Magazine. Пара предстала на страницах глянца в довольно откровенных образах. К примеру, Уиллис на фотографиях позирует в одних трусах, и позволяет разглядеть свои татуировки на ключицах и плечах. Хэмминг позирует в латексных черных нарядах, а дерзости ее образу добавили массивные украшения и короткая стрижка с челкой.

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На обложке издания фотосет с супругами сопроводили подписью "мистер и миссис Уиллис".

"С 50-летием W Magazine. Обычно мы достаточно спокойная пара, но сейчас это не так", – подписала кадры Эмма.

Напомним, что в конце марта этого года Брюс Уиллис сообщил нелестную новость своим фанатам. У звезды диагностировали афазию, из-за которой он решил завершить свою актерскую карьеру. Афазия – это расстройство речи, возникающее после повреждения мозга. Из-за него поражаются речевые и когнитивные способности.

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